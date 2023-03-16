بالفيديو إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال شرق نابلس

أصيب، فجر الخميس، شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب برصاصة في القدم في مخيم بلاطة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى، مؤكدًا أن عدد الإصابات خلال المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال في المدينة، مساء أمس، وصلت إلى 28.

وذكر الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال منعت بعض سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان المصابين ونقلهم.

يشار إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف في المنطقة الشرقية من نابلس، بحماية من جيش الاحتلال، فيما تصدى مقاومون لهذا الاقتحام، بعبوات محلية الصنع وإطلاق الرصاص.