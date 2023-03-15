سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 16 مارس 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والذي ارتفع في معاملات اليوم الخميس.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 16 مارس 2023

وارتفع سعر صرف الدولار في لبنان إلى 104000 ليرة في التعاملات المالية اليوم الخميس.

وأعلتن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 22 مليون دولار أميركي بمعدل 79000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".