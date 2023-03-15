اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وحسب المصادر ذاتها، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع عمان شرق مدينة نابلس.

وقالت إن شابًا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في المنطقة الشرقية بنابلس.

وذكر شهود عيان، إن باصات المستوطنين دخلت من بيت فوريك باتجاه قبر يوسف برفقة آليات الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر، بنقل إصابة بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.