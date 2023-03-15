سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 16-3-2023

سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الخميس الموافق 16-3-2023 ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي توصلكم بشكل مباشر نحو أسعار الذهب في مصر وكل ما عليكم الان هو المتابعة للوصول إلى نهاية المقالة التي تشرح لكم الأسعار بالتعاملات الفورية بالأسواق وجاءت على النحو التالي :

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023

كما ومتوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 2,194 و شراء 2,217 جنيها .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 2,011 و شراء 2,032 جنيها .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,920 و شراء 1,940 جنيها .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,646 و شراء 1,663 جنيها .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,280 و شراء 1,293 جنيها .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 1,097 و شراء 1,109 جنيها .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 68,242 و شراء 68,953 جنيها .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 15,360 و شراء 15,520 جنيها .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 2,194,286 و شراء 2,217,143 جنيها .

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 1,907 جنيه و61.71 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 1,748 جنيه و56.57 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 1,668 جنيه و54.00 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 1,430 جنيه و46.28 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 1,112 جنيه و36.00 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 953.35 جنيه و 30.86 دولار .

سعر الذهب عيار 9 وصل عند مستوى 715.01 جنيه و 23.14 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 59,298 جنيه و 1,919 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 13,347 جنيه و 431.98 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 1,906,697 جنيه و 61,711 دولار .

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على نشر سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الخميس الموافق 16-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .