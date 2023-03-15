نتنياهو يرفض مقترح "هرتسوغ" بشأن الأزمة القضائية

رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مقترح الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ بشأن الأزمة القضائية.

وذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو رفض مقترح الرئيس للتسوية حول الأزمة القضائية.

وحذر الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ، أن "إسرائيل" قد تصل إلى حرب أهلية، وهذا غير مستبعد".

وفي وقت سابق قال رئيس كيان الاحتلال، إن الوضع في بلاده "خطير للغاية ويمكن أن تكون له عواقب سياسية واقتصادية وأمنية"، إثر الانقسام الذي خلّفته خطة حكومية لإصلاح القضاء.

وتحدث هرتسوغ، على ضوء التصويت المرتقب في الكنيست الإسرائيلي على الخطة الحكومية، وعلى وقع الانقسام في المجتمع الإسرائيلي الذي تجلّى في مظاهرات ضخمة تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.

وقال: "أود أن أخصص بضع كلمات للصراع الداخلي الذي يمزقنا في هذا الوقت، نحن في وضع خطير وخطير للغاية قد تكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية".

وأضاف "ليس سراً أنني كرّست كل وقتي وطاقتي لإيجاد تفاهمات من شأنها أن تنقذنا من الأزمة الدستورية والاجتماعية التي نحن فيها".

وأكد هرتسوغ أنه يلتقي بجميع أطراف الأزمة من الائتلاف الحكومي والمعارضة، مضيفًا: "لا يتعلق الأمر بتسوية سياسية، بل بجهد مذهل لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية ومقلق".