الاحتلال يفرج عن أسير من الخليل قضى 34 شهرًا بسجون الاحتلال

أفادت "مهجة القدس"، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير المجاهد محمد إسحق محمود أبو هشهش (24 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 34 شهرًا و10 أيام.

وقالت مهـجـة الـقـدس في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال الصهيوني كانت قد اعتقلته بتاريخ 04/05/2020م، ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي، والتحريض ضد الاحتلال وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة ومتفجرة تجاه قوات الاحتلال.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر محمد أبو هشهش ولد بتاريخ 27/04/1999م، وهو أعزب، وله شقيق في سجن عوفر وهو سراج اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 07/08/2022م ومازال موقوفًا، وأفرج عن الأسير محمد من سجن عوفر.

بدورها، تقـدمت مؤسـسة مهجة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر محمد أبو هشهش وعائلته المجاهدة، متمنية الإفراج العاجل عن جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني.