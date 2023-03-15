نتنياهو و غالانت يصدرا تعليمات بعدم إدلاء أي تصريحات حول عملية مجدو

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت أصدرا تعليماتهم للمسؤولين "الإسرائيليين" بعدم إدلاء أي تصريحات حول عملية مجدو، بناء على توصيات الجيش".

وكانت وسائل اعلام عبرية أعلنت أن عملية العبوة في مجدو يقف وراءها متسلل وصل من الحدود اللبنانية وبعد وضعه للعبوة وعودته باتجاه الحدود اعتقلته قوة من اليمام وعثر بحوزته على حزام ناسف.

ووفقاً للاعلام العبري، فقد تم ارتقاء منفذ عـــمـــلـــية تفجير العبوة الناسفة قرب مفرق مجدو، وهو شاب وصل من لبنان ونجح في اختراق الحدود مع فلسطين، وقتله الاحتلال أثناء ملاحقته، وعُثر على حزام ناسف بحوزته ".