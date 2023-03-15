ريال مدريد يجدد عقد كريم بنزيما حتى 2024

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ريال مدريد قد توصل لاتفاق شفهي مع مهاجمه كريم بنزيما، بشأن تجديد تعاقده حتى صيف 2024.

وينتهي تعاقد بنزيما في سانتياجو برنابيو، بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال للعب في الدوري السعودي.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن بنزيما التقى مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد قبل أيام قليلة، وتوصلا لاتفاق بشأن التجديد حتى 2024.

وبينت أن الإعلان الرسمي عن التجديد سيتم خلال الأسابيع المقبلة.

ويعتبر ريال مدريد، بنزيما من العناصر المؤثرة ليس فقط داخل الملعب، وإنما خارجه أيضا، بسبب دوره القيادي وشخصيته، وفقا للصحيفة الفرنسية.