تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ليفربول الليلة، يواجه ريال مدريد الليلة عند الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، ليفربول الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا2023.

وانتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد بفوز الريال بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ليفربول الليلة

وحول التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام ليفربول الليلة، قالت صحف إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لـ أنشيلوتي فإن تشكيلة ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول:

تشكيلة ريال مدريد أمام ليفربول اليوم

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ناتشو - روديجر - ميليتاو – كارفاخال

خط الوسط: كامافينجا - كروس - مودريتش

خط الهجوم: فالفيردي - فينيسيوس - بنزيما.