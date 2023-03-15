" نتنياهو"يقطع زيارته لبرلين والعودة لـ"تل أبيب"بشكل عاجل

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء15/3/2023م، أن رئيس الحكومة " بنيامين نتنياهو" قرر تقصير زيارته للعاصمة الألمانية برلين للعودة لـ"تل أبيب" لمتابعة القضية الأمنية التي لا تزال ممنوعة من النشر.

وبحسب قناة كان، فإن " نتنياهو" أعلن تقصير مدة زيارته لبرلين، والعودة لـ"تل أبيب" يوم غدٍ الخميس، وذلك في ظل القضية الأمنية التي لا تزال ممنوعة من النشر

وبالتزامن مع ذلك، قالت القناة 12 العبرية:" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى قبل قليل مشاورات أمنية مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وأوضح أنه يطلع ويتابع التطورات الأمنية في الأيام الأخيرة مع مع الجهات الأمنية العليا".

ومساء أمس الثلاثاء 14/3/2023، قال يشاي كوهين، أن وزير جيش الاحتلال غالانت لم يغادر مبنى وزارة الحرب الكيرياه منذ 24 ساعة، حيث أن الحادثة الأمنية منعت غالانت من المشاركة في جلسة الكنيست أمس.

ووفقاً لمصادر الاحتلال فإن غالانت عقد جلسة أمنية خاصة تم بحث تفاصيل حدث أمني محظور نشر تفاصيله، وتم تقديم معلومات لغالانت عن ما جرى في مجدو وبيتار عيليت ومحاولات أخرى لاستخدام عبوات ناسفة في سلسلة هجمات حجب تفاصيلها.

يذكر أن عملية التفجير في مجدو، ومن قبلها المحاولة في بيتار عيليت، تأتي لتنضم لعملية التفجير بالقدس بوضع عبوتين ناسفتين في منطقتين مختلفتين قبل أشهر ما أدى لمقتل مستوطنين وإصابة العشرات، قبل أن يتم اعتقال الشاب الذي قام بصناعتها.