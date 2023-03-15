جوارديولا: أنا فاشل في هذا الدوري

علق المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة عريضة هزم بها لايبزيج الألماني أمس الثلاثاء.

وبعد تعادلهما في ألمانيا 1-1، افترس النادي الإنجليزي لايبزيج بنتيجة 7-0 في مباراة كان بطلها الأوحد النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل خماسية.

واستبدل "بيب" إيرلينج هالاند بعد نحو ساعة من اللعب في أوج تألقه، مما أثار استياء اللاعب والجماهير في آن واحد.

وعن ذلك قال جوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لو كان هالاند قد حقق هذا الرقم القياسي وهو في عمر 22 عاما لكان شعر بالملل في المستقبل".

وبسؤاله عن رأيه في التأهل لربع النهائي للمرة السادسة على التوالي، قال ساخرًا: "أنا فاشل في دوري الأبطال، لذلك لا داعي للقلق".

وختم: "مهما حدث هذا العام في دوري الأبطال، وحتى لو فزنا بها 3 سنوات متتالية، سأكون فاشلا".

وعادل هالاند رقم الأسطورة ليونيل ميسي الذي سبق أن سجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، أمام باير ليفركوزن، عام 2012.