مصر : زيادة سكانية بـ20 و25 مليون نسمة خلال 10 سنوات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:58 م
15 مارس 2023
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 15/3/2023، أن مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح بين 20 و25 مليون نسمة خلال السنوات العشر الماضية.

وقال السيسي خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة شرقي مصر، إن هذه الزيادة السكانية المضطردة تتطلب زيادة الإنتاج، بما يقلل حجم الطلب من ناحية ويقلص في الوقت ذاته من قيمة فاتورة الاستيراد "الهائلة والضخمة".

وأعلن الرئيس المصري أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة والمشروعات التنموية التي قررت تنفيذها وسط سيناء.

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