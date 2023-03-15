تشكيلة مباراة ريال مدريد وليفربول.. معلق مباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم، تنطلق اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، مباراة رد الاعتبار أو تعزيز التفوق، بعدما يتقابل ريال مدريد الإسباني ضد نظيره ليفربول الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس، الحادية عشر بتوقيت الرياض، ضمن إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023، على ملعب سانتياغو برنابيو، ومع فوز ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين على معلب آنفيلد وتصريحات نجوم ليفربول بأنهم قادرون على العودة في البرنابيو، كل المؤشرات تدل على مواجهة كروية ساخنة بين الفريقين.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ليفربول اليوم

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ليفربول اليوم، يعاني فريق ريال مدريد الإسباني من عدة غيابات سواء بقرار فني أو بسبب الإصابات عن موقعة البرنابيو ضد ليفربول الإنجليزي، ولأهمية المباراة بين الفريقين، سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022- 2023، إذ من المتوقع أن يعتمد المدير الفني كالو أنشيلوتي على الأسماء التالي: حراسة المرمي: كورتوا، أما في خط الدفاع: كامافينجا - ناتشو - ميليتاو – كارفاخا، بينما سيعتمد في خط الوسط على : كروس - تشواميني – مودريتش، أما في خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو – فالفيردي.

🔝 مُباراة اليوم :

🗓 الأربعاء 15 مارس 2023

⏰ 11:00 مساءً بتوقيت مكة

🏆 إياب دور الـ16 لدوري الأبطال

⚽️ ريال مدريد 🆚 ليفربول

🏟 السانتياغو برنابيو

📺 beIN SPORTS Premium 1

🎙️ عصام الشوالي#HalaMadridYNadaMas ⚪️⚪️ pic.twitter.com/zaAIXngUKE — Insider Real (@RMCFarab) March 15, 2023

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريال مدريد اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريال مدريد اليوم، يحاول المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب أن ينقذ موسمه بعد السقطات التي لحقت في الفريق منذ بدء الموسم الجاري، كما إنه يريد تحقيق ريمونتادا على فريق ريال مدريد على أرضهم وبين جماهيرهم كما فعل مع برشلونة قبل 3 أعوام، لا من المتوقع أن يعتد في تشكيلته على: حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتى، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، خط الوسط: فابينو، باجستيك، أليوت، خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا، كما أسندت قنوات بي ان سبورتس الرياضية القطرية مهمة التعليق على مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023 على ملعب البرنابيو إلى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بين أوساط عشاق كرة القدم في كل العالم، نظرا لتحمسه وصوته الرائع في المباريات.