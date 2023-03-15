سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الأربعاء 15-3-2023 للبيع والشراء ، ويبحث المتابعون والمهتمون من جميع محافظات الدولة السورية عبر الانترنت عن الأسعار الجديدة للتعاملات الفورية لهذا المعدن الثمين حيث وضعها فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة وكل ما عليكم الآن هو المتابعة الكاملة للسطور الأخيرة .

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 15-3-2023

سعر غرام الذهب في دمشق عيار 21 اليوم ، شراء: 407,000 مبيع: 411,000 ليرة

سعر غرام الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 407,000 ، مبيع: 411,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 413,000 ، مبيع: 416,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 416,000 ، مبيع : 419,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي:_

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار24 وصل عند مستوى بيع 435,429 وشراء 434,286 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 399,143 وشراء 398,095 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 381,000 وشراء 380,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 326,571 وشراء 325,714 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 254,000 وشراء 253,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 217,714 وشراء 217,143 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 13,541,829 وشراء 13,506,286 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,048,000 وشراء 3,040,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 435,428,571 وشراء 434,285,714 ليرة .

وننوه إلى أن أسعار الذهب قد تختلف من محل صاغة لآخر