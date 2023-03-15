تفعيل رابط المنحة القطرية شهر 3 مارس 2023 الآن، أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة من قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مارس 2023 للأسر المتعففة في قطاع غزة، إذ تُصرف الـ 100 دولار بشكل شهري لنحو 100 ألف عائلة مستورة من أهالي قطاع غزة منذ ما يقارب من خمس سنوات على التوالي، لمساعدتهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بهم منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن بفعل الحصار المفروض على القطاع.

رابط فحص 100 دولار شهر مارس 2023 الاستعلام الحكومي

رابط فحص 100 دولار شهر مارس 2023 الاستعلام الحكومي، أعلنت المصادر المطلعة أن تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة صرف المنحة القطرية 100 دولار لنحو 100 ألف مستفيد في قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية يوم غد الخميس الموافق 16 مارس 2023، وفق الآلية المعمول بها الشهر الماضي، بقيمة 310 شواكل، لذلك سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار عبر الاستعلام الحكومي ليبحث المهتمين عن أسمائهم فور تفعيله.

رابط فحص 100 دولار الاستعلام الحكومي

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تحديد موعد صرف 100 دولار شهر 3 مارس 2023

تحديد موعد صرف 100 دولار شهر 3 مارس 2023، قالت المصادر الخاصة: إن موعد صرف المنحة القطرية سيكون يوم غد الخميس عبر نحو 300 نقطة صرف رئيسية ومعتمدة بقيمة 310 شواكل، على أن تبدأ الأمم المتحدة ارسال رسائل المنحة القطرية في الساعات القادمة من اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، لكن حتى اللحظة لم يتم تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس.

مفعل الآن- رابط فحص المنحة القطرية شهر مارس 2023

مفعل الآن- رابط فحص المنحة القطرية شهر مارس 2023، يشار إلى أن المنحة القطرية صرفت الشهر الماضي بتاريخ 22 فبراير 2023 لنحو مائة ألف مستفيد من قطاع غزة، لكن حتى اللحظة لم تصدر الجهات ذات العلاقة أي تصريح يفيد بالموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مارس 2023، ومن المتوقع أن تصدر تصريح موعد الصرف خلال الساعات القليلة المقبلة.