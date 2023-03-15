زراعة غزة توضح سبب إضافة رسوم على الفواكه المستوردة وأسعار الدجاج واللحوم خلال رمضان

أكد م. أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة اليوم الأربعاء 15/3/2023 ، أن الرسوم التي تم وضعها على الفواكه المستوردة هي رسوم رمزية وهي 50 شيكل فقط لكل 1 طن من الواردات، معتبراً أن هذا المبلغ لن يؤثر على أسعار المنتجات الواردة.

وبرر البسيوني خلال تصريحات لصوت الأقصى بعد الاحتجاجات من التجار على فرض الرسوم: "هذه الرسوم من أجل تغطية نفقة الفحوصات المخبرية، حيث أن تكلفة الفحص الواحد ما يقارب الـ 100 دولار".

وقال : "من أجل الحفاظ على جودة المنتج ومن أجل أن يكون كل ما يقدم بين أيدي المواطنين آمناً، يجب أن تخضع كل الفواكه وكل الواردات المستوردة للفحص المخبري.

وبشأن أسعار الدجاج واللحوم " أوضح : "بذلنا قصارى جهودنا لتوفير كل الكمية المطلوبة من الدجاج خلال شهر رمضان وقد تم توفيرها كلها، وبخصوص اللحوم الحمراء لا يوجد عليها أي تغيير وهي متوفرة وتم إدخال الكميات المطلوبة" .

وتابع " لدينا الاكتفاء الذاتي في قطاع غزة من إنتاج الخضراوات، ومنتجات الشتاء ما زالت مستمرة ولن يكون هناك أي تأثير على الخضروات خلال شهر رمضان المبارك بإذن الله.