تأكيداً لما نشرته "فلسطين اليوم".. العمادي: صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 3 غداً الخميس

تأكيداً لما نشرته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، عن بدء عملية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر مارس 2023 يوم غد الخميس 16 مارس 2023.

وقال السفير العمادي: "إن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة".

وأضاف، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وكشفت مصادر خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في ساعات مبكرة من صباح اليوم عن موعد بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة عن شهر مارس 2023.

وبيّنت المصادر ذاتها، أنّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ستبدأ بصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مارس يوم غد الخميس 16- 3- 2023 بقيمة 310 شواكل، وبنفس آلية الشهر الماضي.

وتوقعت المصادر، أن تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية مساء اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 على تتم عملية الصرف بدءًا من يوم غد الخميس عبر النقاط المحددة، مشيرة إلى أن عملية الصرف تستمر ثمانية أيام.

يشار إلى أن المنحة القطرية صرفت الشهر الماضي بتاريخ 22 فبراير 2023 لنحو مائة ألف مستفيد من قطاع غزة.