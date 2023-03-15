مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون تتراوح أعمارها بين 50-80 عاماً

شارك عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء 15/3/2023، في تقطيع وتكسير أشجار الزيتون المعمرة شرق سلفيت بالضفة المحتلة .

وائل أبو ماضي نائب رئيس بلدية ياسوف ، بين أن مستوطني "رحاليم" و"تفوح"، الجاثمتين على أراضي المواطنين في ياسوف والساوية، قطعوا 170 شجرة زيتون معمرة تتراوح أعمارها ما بين 50-80 عاما، تعود للأشقاء رضا وراضي وناجح وأحمد عطياني من قرية ياسوف، وللمواطن وجيه أبو كمال من قرية الساوية.

المنطقة تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين وفقا لأبو ماضي"، مشيرا إلى ان أكثر من 300 شجرة معمرة قطعت في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن المستوطنين يستهدفون تلك المناطق لاجبار المواطن على ترك أراضيهم وهجرها، لصالح الاستيطان.