حملة المقاطعة تستنكر انتخاب داني دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:16 ص
15 مارس 2023
انتخاب داني دانون لعضوية مكافحة الارهاب.jfif
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استنكرت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين انتخاب رئيس الوفد الصهيوني للكنيست "داني دانون" لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU).

واعتبرت الحملة في بيانها أن السماح بالترشح لممثل عن كيان إرهابي عنصري هي خطوة خارجة عن كل الأطر والقيم الأخلاقية والإنسانية، متجاهلين بها حجم الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني يومياً في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الحملة البرلمان الدولي بالتراجع عن هذه الخطوة، وطرد الكيان من عضويته، لما له من سجل أسود مليء بالانتهاكات العنصرية، متجاهل كل القوانين والأعراف الدولية.

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