روسيا تنفي علاقتها بإسقاط مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

نفت القوات المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، أي علاقة لها بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية فوق البحر الأسود.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر عنها: إنه نتيجة للمناورات الحادة، نحو الساعة الـ 09:30 بتوقيت موسكو، دخلت طائرة من دون طيار، من طراز MQ-9، في وضع التحليق خارج نطاق التحكم، وفقدت الارتفاع واصطدمت بسطح الماء".

وأوضحت الدفاع الروسية، أنّ المقاتلات الروسية "لم تشتبك مع المسيّرة الأميركية، ولم تستخدم ذخيرتها الحية، ولم تصطدم بها".، لافتة إلى أنّ "كل المقاتلات الروسية عادت بسلام إلى قواعدها الجوية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنّ "المسيّرة الأميركية انتهكت المجال الجوي لشبه جزيرة القرم، وقامت بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال".

وزعمت القيادة الأميركية في أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اصطدمت بطائرة أميركية مسيّرة من طراز ريبر - MQ-9 Reaper، فوق البحر الأسود".