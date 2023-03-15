شهر على عصيان الأسرى والخطوات التصعيدية مستمرة

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 30 العصيان والاحتجاجات ضمن برنامجهم النضالي المتصاعد، لمواجهة سياسة ما يُسمى بوزير "المن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير" ضدهم.

وأعلن الأسرى عن برنامج احتجاجي يومي لمواجهة الإجراءات القمعية من قبل إدارة السجون لهم.

وتتمثل خطوات اليوم الأربعاء، بإرجاع وجبتي طعام، وارتداء ملابس السجن "الشاباص"، وجلسة احتجاج في ساحات السجن.

وينفّذ اليوم الأسرى وفقًا للبرنامج النضاليّ، عدة خطوات في سياق تكثيف خطواتهم اليومية: (ارتداء زيّ الشاباص) كرسالة مستمرة لاستعداد الأسرى للمواجهة، وعقد جلسات تعبئة أثناء الخروج إلى ساحات السّجون (الفورة)، والاعتصام في الساحات بعد (الفورة).

وبدأ الأسرى بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.