بالفيديو الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة وسط اندلاع مواجهات

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المدججة بالأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية فجر اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات وقرى الضفة الفلسطينية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وذكر "مراسلنا"، أن الاحتلال شن حملة اعتقالات ومداهمات منطقة "الكركفة" وسط مدينة بيت لحم، وقرية "حرملة" شرقي المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة، وفتشت عدة منازل واعتقلت عدداً من المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وبلدة "علار" شمالي طولكرم، إضافة إلى مخيم عين السلطان شمالي أريحا، واعتقلت عدداً من المواطنين.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة سعير قضاء الخليل جنوب الضفة المحتلة، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي مخيم عسكر وقرية النصارية شرق نابلس اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينياً من الضفة، إذ جرى تحويلهم للتحقيق لدى أجهزة "أمن" للاحتلال بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وعبثت بمحتوياتها بعد التحقيق الميداني مع قاطنيها واحتجازهم لساعات، علما أن الاقتحامات والاعتقالات تركزت بمحافظات الخليل، وجنين، ورام الله ونابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مدينة جنين على حاجز "شافي شامرون"، وهم: مصعب سوقية، ومجد أبو سرية، ومحمد أبو عبيد.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل منصور من بلدة كفر قليل، إضافة إلى مداهمة منزل الأسير المحرر مهدي البرغوثي في بلدة دير أبو مشعل.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عبد الله محمد الأردوني ومهدي البرغوثي عقب اقتحام منزليهما في بلدة دير أبو مشعل. وبراء برناط، وقسام ياسين، وجهاد ياسين من بلدة بلعين.

وعلى حاجز حوارة قضاء نابلس، اعتقلت الفتى صهيب خرينو، واعتقلت الشابين أيهم أبو حية وجهاد الأقرع عقب اقتحام مخيمي عسكر الجديد والقديم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان مأمون ومجاهد وأحمد الفروخ ورشاد جرادات عقب اقتحام منازلهم في بلدة سعير قضاء الخليل، كما اعتقلت عبد الرحمن مرعي عقب اقتحام منزله في بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت، والمحرر سامي عطا الله من حرملة قرب بيت لحم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، وتداهم المنازل وتعتقل المواطنين بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم.