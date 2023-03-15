صور- قصة وتفاصيل المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت

قصة وتفاصيل المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت ، حيث تصدر اسمه على قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي كافة منها تويتر والفيسبوك وسط مناشدات من عائلته للسلطات المحلية والمعنية والمواطنين بضرورة تكثيف عمليات البحث عليه من أجل العثور عليه قبل فات أوان وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضعها في هذه المقالة حيث وضعنا لكم صورا للمفقود مبارك وهو على النحو التالي :

تفاصيل المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت

وتم الإعلان عن فقدان المواطن الكويتي مبارك علي الرشيدي بالثلاثينيات من العمر في منطقة كبد منطقة من مناطق محافظة الجهراء في الكويت ، منذ الثالث من مارس الجاري حيث تطالب عائلته كل المعنين بالإسراع في العثور عليه .

قصة المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت

حساب أحمد الميموني نشر عبر هاشتاق رسالة المفقود مبارك علي الرشيدي على حسابه الرقمي وكتب : عاجلة لأهل الكويت وخاصة لأهل كبد ، مبارك علي العويمري مفقود في منطقة جبد من امس تاريخ 13/3/2023 يرجى لمن يتعرف عليه الاتصال على الرقم 66664811 نسأل الله العلي القدير ان يرده سالماً غانم الي اهله ".

وأضاف هذا الحساب الذي نشر صورة المفقود مبارك علي الرشيدي : "رسالة لآهل الكويت زال اخونا #مبارك_علي_الرشيدي مفقود حتي الان من يوم الاثنين على من يعثر عليه او لديه معلومات يتواصل مع اقرب مركز شرطة ونتمنى من فرق الانقاذ الكويتية البحث والمساعدة ".





هاشتاق المفقود مبارك علي الرشيدي

هدى علقت : "في احد يوضح لنا سبب الخطف او هل لديه مشاكل اومتهاوش مع حد من قبل ؟؟!! وهل تم متابعه خط سير الكاميرات في اخر لحضه كان يتواجد فيها !!! ".

ماجد علق على قصة المفقود مبارك علي الرشيدي : "اللهم يا من حفظت يونس في بطن الحوت وحفظت الحبيب محمد في بيت العنكبوت، احرس مبارك الرشيدي بعينك التي لا تنام ، اللهم اني اسالك ان ترده لأهله عاجل غير اجل ".

رساله عاجلة لاهل الكويت

وخاصة لاهل كبد



مبارك علي العويمري

مفقود في منطقة جبد من امس تاريخ 13/3/2023 يرجى لمن يتعرف عليه الاتصال على الرقم

66664811



ونسأل الله العلي القدير ان يرده سالماً غانم إلى اهله عاجلًا غير آجل#مبارك_علي_الرشيدي



انشروها ضروري#قناه_عبس #الرشيدي #عبس pic.twitter.com/C27MDXvtX7 — قناة عبس ﮼الرشايده، (@3AbsTv) March 14, 2023

أحمد صالح البحا علق على هاشتاق المفقود مبارك علي الرشيدي : "رجل خلوق جداً يجمعنا مكان عمل واحد .. تكفون فزعتكم يا احباب اي معلومة تخص هذا الرجل الطيب نسأل الله العلي القدير أن يرده سالم إلى أهل ".