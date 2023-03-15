أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15 مارس 2023- سعر الذهب عيار 21- بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، مستهل تداولات الأربعاء، قفزة بسبب تمسك "النفيس" عالميا بقمة 5 أسابيع، وبعد أن استقر عالميا الذهب فوق 1900 دولار وسط آمال بتوقف رفع الفائدة بعد انهيار سيليكون فالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15 مارس 2023

وترتفع أسعار الذهب في مصر عن الأسعار العالمية بواقع 200 إلى 300 جنيه، نظراً لإضافة أسعار الدمغة والمصنعية والضريبة على كل غرام من المعدن النفيس.

وخلال الفترة الماضية، تسبب التراجع الكبير لسعر الجنيه المصري، حيث وصل سعر الدولار في السوق المصرية السوداء لمستويات تتراوح بين 33 و34.5 جنيه لكل دولار واحد، في ارتفاع الطلب على الذهب للتحوط من انهيار العملة المحلية.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس غروب (Goldman Sachs Group) أنه في ظل ارتفاع معدل التضخم بمصر لمستوى 31.9% التاريخي، فإن البنك المركزي المصري متوقع أن يرفع معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس خلال الاجتماعات المقبلة، بهدف كبح معدلات التضخم المرتفعة.

ويترقب المستثمرون قرار المركزي المصري بشأن معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الجاري، وفي حالة رفع الفائدة سينخفض الطلب على المعدن النفيس الأصفر وتذهب بوصلة الاستثمار نحو الشهادات البنكية الادخارية والسندات والأسهم للاستفادة من الفائدة المرتفعة على العملة المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

قفز سعر الذهب اليوم في مصر وفق تحديث يومي، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2160 جنيها للشراء، و2182.75 جنيه للبيع، مقابل 2120 جنيها للشراء، و2131.5 جنيه للبيع وفقا للأسعار المعلنة على منصة "آي صاغة"، أمس واليوم.

ويتم إضافة بعض الرسوم على سعر الذهب في مصر مثل المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الغرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 إلى 120 جنيها.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء 15 مارس/ آذار 2023 ليسجل نحو 1620 جنيها للشراء، و1637.25 جنيه للبيع، مقابل 1590 جنيها للشراء، و1598.5 جنيه للبيع بحسب أسعار الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وصعد سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى مستوى 1890 جنيهاً للشراء، و1910 جنيهات للبيع، مقابل 1855 جنيهاً للشراء، و1865 جنيهاً للبيع بختام تعاملات الأمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

وقفز سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 59117 جنيها بما يعادل 1910 دولارات، مقابل 58253 جنيها بما يعادل 1885 دولارا أمس، وفقا لمنصة "جولد برايس توداي".

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وزاد سعر الجنيه الذهب btc عيار 21 اليوم في مصر ليسجل 16610 جنيهات.

أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار المهم اليوم الأربعاء وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1916.20 دولار للأوقية.

كانت أسعار الذهب قفزت أكثر من اثنين بالمئة أمس الإثنين مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير/ شباط عند 1914.58 دولار بالرغم من جهود المسؤولين الأمريكيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي. وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.

وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.83 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.21 دولار، ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1473.33 دولار.