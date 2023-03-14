بالصور الجهاد الاسلامي برفح تستقبل وفوداً فصائلية للتهنئة بنجاح العملية الانتخابية

استقبلت قيادة حركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح، مساء اليوم الثلاثاء 14/3/2023، وفود من فصائل العمل الوطني والاسلامي ، للتهنئة بنجاح العملية الانتخابية ، وانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.

وباركت الفصائل للحركة "بتجديد الثقة للأمين العام لولاية ثانية وانتخاب أعضاء المكتب السياسي، معربةً عن اعتزازها بالعلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي من خلال تعزيز العمل المقاوم والتنسيق الدائم والمثمر في دعم صمود ونضال شعبنا في مواجهة الكيان الصهيوني.

واستعرضت خلال هذه اللقاءات عدداً من القضايا على الساحة الفلسطينية ، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما تسجله المقاومة من بسالة وثبات .



















