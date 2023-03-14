حنين: وقفة تضامنية مع الأسرى

شارك العشرات من المواطنين الفلسطينيين واسألي الأسرى اليوم الثلاثاء 14/3/2023 ، في وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بجنين بالضفة المحتلة..

وجاءت الوقفة التضامنية، التي شارك فيها ذوي الأسرى والتي دعت لها حركة فتح والجهاد الاسلامي إسناداً للأسرى في السجون و الاسرى المرضى.

ورفع المشاركون في الوقف لافتات تؤكد على التضامن مع أسرانا وأسيراتنا، خصوصاً المرضى منهم، في مواجهة آلة القمع داخل سجون الاحتلال، التي تشن ضدهم بتعليمات من ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.

كما رفعت خلال الوقفة صوراً للأسرى والأسيرات، وسط ترديد هتافات مناصرة لقضية الأسرى، وتدعو لحيتهم من سجون وزنازين الاحتلال.