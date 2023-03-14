تحديد عدد ساعات الداوم في السعودية خلال شهر رمضان

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الثلاثاء 14/3/2023م، ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك 2023.

وبحسب الوزارة فإن ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان في السعودية ستقتصر على خمس ساعات فقط، تبدأ عند العاشرة صباحا وتنتهي عند الثالثة عصرا طيلة أيام رمضان، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.

كما لفت الوزارة إلى أن اللائحة نصّت على أن هذه الصلاحية تأتي من أجل إعطاء الجهات الحكومية المرونة في تحديد بدء ساعات الدوام وفق حاجات العمل، ومراعاة لأوقات الذروة والازدحام، مع التأكيد على أن تلتزم الجهة التي تقوم بمثل تلك التعديلات بإبلاغ موظفيها عن مواعيد ساعات العمل وبدئها وانتهائها بوقت كاف.

ومن المتوقع أن يكون أول أيام رمضان المبارك يوم 23 مارس 2023، ويتم استطلاع الهلال للعام الهجري يوم 29 شعبان 1444 هـ، بحسب دار الإفتاء المصرية.