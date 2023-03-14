"الفيفا" يعلن زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء14/3/2023م، زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم

ووفقاً لبيان صادر عن الفيفا، قالت فيه :" إن مجلس الاتحاد بالإجماع وافق على إقامة المونديال بداية من نسخة 2026 بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بدلا من المقترح السابق: 16 مجموعة في كل منها 3 منتخبات.

وبين بيان الفيفا:" سيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، وأفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث إلى دور 32، مع توفير وقت راحة متوازن بين جميع المتنافسين".

ومن المقرر أن تقام 104 مباريات في كأس العالم، وذلك بداية من نسخة 2026 التي ستنظمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يشار إلى أن نهائي كأس العالم 2026 سيقام يوم 19 يوليو/تموز، على أن يتم تحرير اللاعبين من التزاماتهم مع الأندية بدءا من 25 مايو/أيار في العام نفسه.