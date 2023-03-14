جلسة عاجلة لجيش الاحتلال لبحث تفاصيل حدث أمني

كشفت مصادر عبرية مساء اليوم الثلاثاء 14/3/2023، عن تفاصيل جلسة أمنية عاجلة لقيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حول تفاصيل حدث أمني محظور النشر عنه حول تفجير في مجدو.

جدير بالذكر، أن عملية التفجير في مجدو، ومن قبلها المحاولة في بيتار عيليت، تأتي لتنضم لعملية التفجير بالقدس بوضع عبوتين ناسفتين في منطقتين مختلفتين قبل أشهر ما أدى لمقتل مستوطنين وإصابة العشرات، قبل أن يتم اعتقال الشاب الذي قام بصناعتها.

وذكر المراسل العسكري نوعم أمير، أن المؤسسة الأمنية بأكملها شاركت بالتقييمات الأمنية الذي أجراها وزير الجيش وزير يوآف غالانت في أعقاب الحوادث الأمنية الأخيرة.

فيما قال يشاي كوهين، أن وزير جيش الاحتلال غالانت لم يغادر مبنى وزارة الحرب الكيرياه منذ 24 ساعة، حيث أن الحادثة الأمنية منعت غالانت من المشاركة في جلسة الكنيست أمس.

ووفقاً لمصادر الاحتلال فإن غالانت عقد جلسة أمنية خاصة تم بحث تفاصيل حدث أمني محظور نشر تفاصيله، وتم تقديم معلومات لغالانت عن ما جرى في مجدو وبيتار عيليت ومحاولات أخرى لاستخدام عبوات ناسفة في سلسلة هجمات حجب تفاصيلها.