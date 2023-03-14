صور- سبب وفاة محمد البعيجان رجل الاعمال السعودي وموعد الدفن ويكيبيديا

سبب وفاة محمد البعيجان رجل الاعمال وموعد الدفن ويكيبيديا ، ويبحث الالاف من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي اليوم الثلاثاء 14-3-2023 من أجل التعرف على السبب وراء وفاة محمد البعيجان وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الموضوع الذي وصل الآن إلى قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي كافة وسط تعليقات بالدعاء إليه بأن يغفره الله ويرحمه وعن باقي التفاصيل فقد جاءت على النحو الآتي :

سبب وفاة محمد البعيجان في السعودية

وفي هذه الفقرة نجيب لكم على سبب وفاة محمد البعيجان رجل الاعمال السعودي ، حيث توفى وهو البالغ من العمر في الستينيات جراء إصابته بمرض عضال ألم به قبل فترة قد أجلسه على سرير المرض لأسابيع .

موعد دفن محمد البعيجان

ومن المتوقع أن يتم دفنه خلال الساعات المقبلة القليلة من أمام منزله والصلاة على جثمانه إلى أن يوارى الثرى إلى احد المقابر في الطائف .

وفاة محمد البعيجان رجل الإعمال

وعلق عدي على هاشتاق #محمد_البعيجان_في_ذمة_الله عبر حسابه على تويتر : "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ، فقدت قبيلة عتيبه ركن من اركان القبيله . تعازينا لابنائه واخوانه ولأسرة البعيجان في مصابهم .. وان لله وآنا آليه راجعون وعظم الله اجركم".

منيف العصيمي علق : "إنا لله وإنا إليه راجعون أنتقل إلى رحمة الله : محمد بن بعيجان الركيبي العصيمي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ذو الخلق الرفيع والأثر الطيب والمواقف النبيلة المشرفة رحمك الله يا أبو تركي ".

عبدالله العتيبي علق على وفاة محمد البعيجان : "إنا لله وإنا إليه راجعون أنتقل إلى رحمة الله : محمد بن بعيجان الركيبي العصيمي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته فقدت قبيلة عتيبة ركن من اركان القبيلة ، تعازينا لأبنائه واخوانه ولأسرة البعيجان في مصابهم وفاة اخيهم ".

#محمد_البعيجان_في_ذمة_الله



الله يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يجعل قبره روضة من رياض الجنة و يرفع درجاته في عليين و ينزله الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا وجميع المسلمين

وعظم الله اجركم pic.twitter.com/ia4kg6Fd1W — فهد العتيبي (@al_fahd01) March 14, 2023

مطر العضياني علق :" لاحول ولا قوّة إلاّ بالله العظيم ،، أنتقل إلى رحمة الله الصديق كريم النفس وطيب المعشر سليل أسرة نقية وصافية المظهر والمخبر رجل الاعمال الشيخ محمد البعيجان في ذمة الله رحمك الله آبا تركي وغفر لك ورحيلك فاجعة كبيرة لكن هو أمر الله ونعم بالله ".

خليل علق على وفاة محمد البعيجان : " الله يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يجعل قبره روضة من رياض الجنة و يرفع درجاته في عليين و ينزله الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا وجميع المسلمين وعظم الله اجركم ".

بداح السهلي علق : "أعزي أخي الغالي مالك الإبل عبدالمحسن البعيجان في وفاة أخيه محمد الله يرحمه ويغفر له ، تعازينا لأبنائه واخوانه ولأسرة البعيجان في مصابهم .. وانا لله وآنا آليه راجعون وعظم الله اجركم يا بو عبدالله ".