البورصة الأمريكية تعوض بعض خسائرها بعد بيانات عن التضخم

ارتفعت مؤشرات "وول ستريت" في التداولات بنحو 2%، بعد بيانات عن التضخم، حيث عوضت البورصة الأمريكية بعض الخسائر.

وصعد المؤشر "داو جونز" بنسبة 1.27% إلى 32224.7 نقطة، فيما ارتفع المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.95% عند 11407.14 نقطة.

كذلك صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 1.86% إلى 3927.5 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي ظل ذلك أسهم البنوك الأمريكية تنمو بشكل ملحوظ بعد انهيارها اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.8 بالمئة بعدما تراجع بنسبة 7.3 بالمئة في اليوم السابق.

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 6% في فبراير الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وجاء نتائج شهر فبراير الماضي تماشيا مع توقعات السوق، ومقارنة بـ6.4% تم تسجيلها في يناير الماضي.