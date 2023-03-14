بالصور فوانيس وزينة رمضان غزة.. أسعار منخفضة وبضائع مكدّسة..!

شهدت أسواق قطاع غزة انخفاضًا كبيرًا على أسعار بيع فوانيس وزينة رمضان، لتهبط الأسعار إلى أقل من النصف مقارنة بالعام الماضي، فيما يحاول التجار تجميد نسبة من رأس المال بعد الخسائر المالية التي تكبدوها في هذا الموسم.

وتعتبر الفوانيس وزينة رمضان من أهم الطقوس التي يبتاعها المواطنين في قطاع غزة، فلا تخلو الأزقة والشوارع المنازل من الزينة والتجهيزات بأشكالها المتنوعة والملونة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تجار وأصحاب محلات عبروا عن استيائهم لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جراء فشل هذا الموسم في بيع زينة وفوانيس رمضان.

تكدس وقلة طلب

رامي أبو قمر مستورد وبائع زينة رمضان، يقول، إن هناك تكدس كبير للبضائع في مخازن التجار، ووجود عرض وقلة الطلب على البضائع إلى جانب انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المحلات والبسطات تبيع الفوانيس وزينة رمضان في الأسواق الشعبية.

ويضيف أبو قمر لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "الكل يريد الان التخلص من بضاعته بأي طريقة، حتى لا يتكبد خسائر جديدة حال تكدسها للعام المقبل، إلى جانب التخوفات من ارتفاع وانخفاض الدولار، والتجار يبيعون بسعر أقل من الجملة".

ويشير إلى انخفضت الأسعار إلى أقل من النصف، اصحاب محلات الادوات المنزلية اصبح يبيع، الدكاكين، ناهيك عن البسطات التي تغزو الأسواق الشعبية.

ويلفت أبو قمر، أنه قام باستيراد زينة وفوانيس رمضان من مصر وتفاجأ عند عودته بوجود بضاعة مشابهة داخل غزة، بسعر أقل من مصر، ما اضطر بنفسه لبيع بضاعته لتجميد رأس المال بأقل الخسائر.

أسعار منخفضة

محمد الفرجاني، صاحب محل "الأصيل" بخان يونس، يقول إن الأسعار هذا العام منخفضة جدًا مقارنة بأسعار العام الماضي.

وذكر الفرجاني لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سعر الفانوس الذي كان يباع (35) أصبح الآن بسعر (20 شيكل)، والفوانيس التي كانت تباع بـ (20 ) شيكل أصبحت بـ (10) شواكل، مشيرًا إلى أن الأسعار انخفضت إلى نصف السعر، وحبل الزينة أصبح (4-5) شيكل.

قالت وزارة الاقتصاد في غزة يوم الثلاثاء، إنها سنعمل على حماية المستهلك ومحاربة الغش واحتكار السلع واستغلال حاجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

على الصعيد ذاته، قال عبد القادر بنات، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، أن وزارة الاقتصاد تتابع بشكل مستمر المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية في كافة المحافظات وهي متوفرة بشكل كامل.

وأضاف بنات في تصريح صحفي، أن الوزارة تكثف حملات الرقابة والتفتيش مع الشركاء لتشمل محلات تجارية، وأسواق ومولات والمنشآت الغذائية".

وأوضح أن طواقم وزارة الاقتصاد تتابع المخابز ومحال الحلويات ومنتجات الشوكولاتة والمكسرات ومصانع السمك للتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

















