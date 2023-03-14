مباحث غزة تضبط شبكة لتزوير العملات المعدنية وترويجها

أعلنت المباحث العامة في جهاز الشرطة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من ضبط شبكة لتزوير العملات المعدنية وترويجها في قطاع غزة.

وتضم الشبكة، 10 أشخاص متورطين في عمليات تزوير للعملات المعدنية (فئة 1 شيقل، و2 شيكل)، لافتة إلى أنها ضبطت القوالب والمعدات المستخدمة في التزوير، وفق موقع وزارة الداخلية الالكتروني.

وعثر عناصر المباحث، على أحد القوالب المستخدمة في التزوير أثناء الاشتباه بأحد الأشخاص داخل إحدى المركبات، حيث تم تفتيش الشخص والمركبة.

وخلال التحقيق معه أقرّ بتورطه في عملية تزوير العملة المعدنية بالاشتراك مع أشخاص آخرين، حسبما أفادت به وزارة الداخلية.

وتمكن أفراد المباحث من ضبط جميع المتورطين في عملية التزوير وهم 10 أشخاص، بالإضافة إلى ضبط القوالب والمعدات التي يستخدمونها داخل منزل أحدهم، بعدما تابع جهاز المباحث البحث والتحري في القضية على مدى أيام عدة.

وذكرت أن عملية التزوير والترويج كانت في بدايتها، حيث تمكن المذكورون من ترويج 800 قطعة مزورة فقط (فئة 1 شيقل)، من أصل 6 آلاف قطعة تم إنتاجها.