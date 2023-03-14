امساكية رمضان 2023 حلب بصيغة pdf ، ويترتب على جميع الوافدين لهذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري من المتابعة حتى الوصول إلى نهايتها حيث تتعرفون على رابط تحميل امساكية رمضان 2023 في حلب بصيغة pdf حيث رأينا وجود عمليات بحث واسعة على جوجل الشهير في هذه الأوقات حيث يريد هؤلاء التعرف عليها بكل اريحية تامة ونعمل بشكل يومي على وضع معظم الامساكيات في العديد من الدول العربية كما هو الحال هنا ، وفي الأسفل وضعنا بين ايديكم رسائل تهنئة وهي .

امساكية رمضان 2023 حلب

ولقد نشرنا لكم على وجه السرعة رابط تحميل امساكية رمضان 2023 حلب بصيغة pdf وهي تضمن أوقات الصلوات الخمس بالتوقيت المحلي وكل ما عليكم الان هو المواصلة في المتابعة .

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الخميس 1 23 مارس, 2023 05:03 am 12:38 pm 04:07 pm 06:45 pm 08:15 pm

الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:01 am 12:38 pm 04:07 pm 06:46 pm 08:16 pm

السبت 3 25 مارس, 2023 05:00 am 12:38 pm 04:07 pm 06:47 pm 08:17 pm

الأحد 4 26 مارس, 2023 04:58 am 12:37 pm 04:08 pm 06:48 pm 08:18 pm

الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:56 am 12:37 pm 04:08 pm 06:49 pm 08:19 pm

الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:55 am 12:37 pm 04:08 pm 06:50 pm 08:20 pm

الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:53 am 12:36 pm 04:08 pm 06:51 pm 08:21 pm

الخميس 8 30 مارس, 2023 04:52 am 12:36 pm 04:09 pm 06:51 pm 08:21 pm

الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:50 am 12:36 pm 04:09 pm 06:52 pm 08:22 pm

السبت 10 01 أبريل, 2023 04:48 am 12:35 pm 04:09 pm 06:53 pm 08:23 pm

الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:47 am 12:35 pm 04:09 pm 06:54 pm 08:24 pm

الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:45 am 12:35 pm 04:10 pm 06:55 pm 08:25 pm

الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:43 am 12:35 pm 04:10 pm 06:56 pm 08:26 pm

الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:42 am 12:34 pm 04:10 pm 06:56 pm 08:26 pm

الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:40 am 12:34 pm 04:10 pm 06:57 pm 08:27 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:39 am 12:34 pm 04:10 pm 06:58 pm 08:28 pm

السبت 17 08 أبريل, 2023 04:37 am 12:33 pm 04:11 pm 06:59 pm 08:29 pm

الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:35 am 12:33 pm 04:11 pm 07:00 pm 08:30 pm

الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:34 am 12:33 pm 04:11 pm 07:01 pm 08:31 pm

الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:32 am 12:33 pm 04:11 pm 07:02 pm 08:32 pm

الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:30 am 12:32 pm 04:11 pm 07:02 pm 08:32 pm

الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:29 am 12:32 pm 04:12 pm 07:03 pm 08:33 pm

الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:27 am 12:32 pm 04:12 pm 07:04 pm 08:34 pm

السبت 24 15 أبريل, 2023 04:26 am 12:32 pm 04:12 pm 07:05 pm 08:35 pm

الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:24 am 12:31 pm 04:12 pm 07:06 pm 08:36 pm

الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:22 am 12:31 pm 04:12 pm 07:07 pm 08:37 pm

الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:21 am 12:31 pm 04:12 pm 07:07 pm 08:37 pm

الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:19 am 12:31 pm 04:13 pm 07:08 pm 08:38 pm

الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:17 am 12:30 pm 04:13 pm 07:09 pm 08:39 pm

الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:16 am 12:30 pm 04:13 pm 07:10 pm 08:40 pm

موعد شهر رمضان 2023 في سوريا فلكيا

وفي الثالث والعشرون من مارس الجاري يكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 في سوريا وهذا وفق البيانات والدراسات الفلكية التي في الغالب تكون صحيحة ، وعن امساكية شهر رمضان 2023 حلب فهي موجودة في السطور التالية .

تحميل امساكية شهر رمضان 2023 حلب pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية شهر رمضان 2023 حلب بصيغة pdf وكل ما عليكم الان هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا .

رسائل تهنئة بقدوم رمضان 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى ، بَلَغَك الله الشهر وَشَرف الأمَّة بِالنَصر وأكرَمَك بِلَيلَة القدر وَأسعدَك مَدَى الدَّهر.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل رمضان وأنت بأحسن حال.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة ، شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم، شهر جميل، شهر يشعر المسلم بالفرحة، شهر رمضان الكريم.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة ، كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

خامسا: وفي الرسالة الخامسة ، رفع الله قدرك وفرج كربك وبلغك شهر الرحمة ودمت لمن أحبك.

وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية شهر رمضان 2023 حلب pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وكل عام وانتم بألف خير .