الشيخ عزام: سرايا القدس تواصل استعداداتها وتجهيزاتها ومناورة الأمس رسالة إسناد لأهلنا في الضفة

وجَّه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، التحية للأيدي المباركة الضاغطة على الزناد من أبناء سرايا القدس وكافة أذرع المقاومة، التي تتصدى للاحتلال يومياً، وتواصل استعداداتها وتجهيزاتها لهزيمته ودحره عن أرضنا.

جاء ذلك أمس الاثنين، خلال تفقده للمقاتلين المشاركين في مناورة (الوفاء لضفة الثوار)، التي نظمتها سرايا القدس، في قطاع غزة، وتخللها رمايات صاروخية، وإطلاق قذائف موجهة، وذخيرة حيّة، وسيناريوهات هجومية متعددة منها ما يُحاكي اقتحام بلدات ومدن محتلة.

وقال الشيخ عزام: "نقف اليوم بين أحفاد المفكر الشهيد د. فتحي الشقاقي، وأبناء القائد الشهيد محمود الخواجا، والمهندس الشهيد محمود الزطمة، وإخوانهم الأطهار الذين ارتقوا على ذات الدرب، وليس آخرهم القادة الشهداء بهاء أبو العطا، تيسير الجعبري، وخالد منصور، لنُبارك هذه الخطى، ونؤكد أنها تقوم بأقل الواجب تجاه ديننا، ووطننا، ومقدسات أمتنا".

وأضاف "ما تقومون به رسالة وفاء وإسناد واجبة لأهلنا في الضفة، التي تواصل تقديم النماذج البطولية والمضحية، وترفض المهانة والمذلة. امضوا على هذا الطريق، فعين الله ترعاهم وترعاكم، وستُثمر هذه الجهود المباركة -إن شاء الله- نصراً عزيزاً مؤزراً (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً)".