القوات البحرية الإيرانية: أي تهديد لسفننا في المنطقة لن تبقى دون رد

حذرت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، من أن "أي مشكلة تتعرض لها السفن الإيرانية في المنطقة، لن تبقى من دون رد".

وقال علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني: إن "سفينة الدعم العسكري "مهدوي" التي دخلت الخدمة مؤخرا مزودة بمسيرات انتحارية يصل مداها إلى 1300 كيلومتر"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشار إلى أن "الحرس الثوري قام بتركيب صاروخ كوسار 200 الذي يبلغ مداه 10 كيلومترات، ليكون غطاء جويا لجميع السفن"، مؤكدا أن "سفن البحرية التابعة للحرس الثوري مزودة بصواريخ بطول 180 كيلو متر ويمكنها إطلاق هذه الصواريخ بسرعة 60 عقدة".

وأضاف تنكسيري أن "غواصة الشهيد سليماني مجهزة أيضا بصاروخ نواب الذي يبلغ مداه 25 كيلومترا، متابعا: "تم أيضا نصب صواريخ صياد 3 التي يبلغ مداها 150 كيلومترا على عوامة الشهيد سليماني".