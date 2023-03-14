الاحتلال يقتحم "رمانة" غرب جنين ويداهم منازل المواطنين ويضيق على العمال

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 14/3/2023 ، قرية رمانة غرب جنين وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وصادرت هواتف خلوية، عرف من أصحاب المنازل: زهير الأحمد، ومحمود أبو بكر، ومنازل أشقائه جميل ومحمد.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين ساري، وفرج، وعبد الله، وعاصم وحسام صبيحات، وشوكت، وعرفات، ومحمد ذياب عمور، وأوقفت العمال المتجهين إلى عملهم ودققت بهوياتهم ، كنوع من التضييق الذي تمارسه قوات الاحتلال منذ عدة أيام على أهالي القرية الذي ينصب الحواجز على مدخلها ويعيق الحركة.