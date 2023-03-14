كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قبالة سواحلها الشرقية.

جاء هذه الحادثة بعد يومين من تجربة كوريا الشمالية إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين من غواصة، وفي الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية كبيرة لمواجهة التهديدات المتزايدة من الشمال

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصاروخين أطلقا في حوالي الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي من إقليم هوانغاي الجنوبي قرب الساحل الغربي للبلاد، وقطعا مسافة حوالي 620 كيلومترا.

من جهته، أفاد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بأن بلاده تجمع معلومات حول الصاروخ، ولم تتأكد بعد من وقوع أضرار نتيجة إطلاقه.

وكانت قد عززت واشنطن وسول التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات العسكرية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية، التي أجرت تجارب استفزازية على نحو متزايد لأسلحة محظور.