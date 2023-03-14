متى رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 2023، تبحث آلاف العائلات في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حتى تتمكن تلك العائلات من شراء مؤنة شهر رمضان المبارك التي تتعلق بمستلزمات السحور على الأقل، لأن قيمة المنحة القطرية ومع غلاء الأسعار لا يمكن أن تجلب مستلزمات كبيرة لاسما بعد أن ثبت سعر الصرف على 310 شواكل بعد أن كانت توزع 100 دولار كاملة.

موعد صرف المنحة القطرية شهر مارس 2023

موعد صرف المنحة القطرية شهر مارس 2023، لم يتبقى على شهر رمضان المبارك سوى 9 أيام، ويأمل المستفيدون من المنحة القطرية أن تسرع اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن صرف الدفعة النقدية 100 دولار للأسر المتعففة، خاصة وأن شهر رمضان الفضيل 2023 يحل علينا تزامنا مع موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، وسينشر فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الجديد وكل ما يتعلق بتطورات صرف المنحة القطرية عن شهر مارس 2023.

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متى صرف المنحة القطرية شهر 3

متى صرف المنحة القطرية شهر 3، يستفيد من المنحة القطرية ما يقارب من 100 ألف شخص بشكل شهري، منذ بدء صرف هذه المنحة منذ عام 2018 وتتجدد كل عام، لكن تسعى وزارة التنمية بالتعاون مع الشركاء إلى زيادة أعداد المستفيدين من الدفعة النقدية التي تمولها قطر، لذا فقد ثبتت سعر صرف المنحة إلى 310 شواكل، لصرف الفارق إلى إسماء جديدة حتى يستفيد أكبر عدد ممكن منها.

تحديد موعد صرف 100 دولار شهر مارس 2023

تحديد موعد صرف 100 دولار شهر مارس 2023، لم تحدد اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير محمد العمادي حتى اللحظة موعد صرف 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر مارس/ آذار 2023، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية صرف الدفعة النقدية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حتى تتمكن الأسر المتعففة من شراء مؤن الشهر الفضيل، لذا سنوافيكم بكل التفاصيل الجديدة عن صرف المنحة القطرية لشهر مارس 2023.