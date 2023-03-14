نقابة الموظفين بغزة تكشف الجديد بملف المرابحة البنكة ما قبل (2014) والمستحقات المالية

أكد رئيس نقابة الموظفين في غزة، خليل الزيان، اليوم الاثنين، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروع المرابحة البنكية ما قبل 2014 الذي بدأ الشهر الماضي واستفاد منه نحو ألف موظف، والعمل على حل جميع الإشكاليات التي تواجههم لا سيما تصفيرها مع بعض البنوك.

وقال الزيان، في حديث صحفي: إن "المستفيدين من هذه الملف بات لديهم زيادة على رواتبهم حيث تم خصم أكثر من 7.5 مليون شيكل"، مشيرًا إلى أن عدد قليل من الموظفين لم يستفيدوا منه فيما يجري العمل على حلها.

وأضاف أن النقابة ذاهبة لحل ملفات جديدة من ضمنها ملف المستحقات الذي اعتبره معضلة كبيرة جدًا، إذ سترفع رؤية لرئاسة متابعة العمل الحكومي فيما يتعلق في توسيع العمل والاستفادة من الموظفين.

وتابع الزيان: إن "نمر بواقع صعب سواء كان ذلك على الحكومة والموظف في آن واحد، لكننا نضع المقترحات والحلول على صعيد كافة الإشكاليات في لقاءات مستمرة مع المسؤولين للعمل، وذلك للتخفيف عن الموظفين".

وبيّن أن الموظفين يستفيدون من المستحقات من خلال تصفير فواتير الكهرباء وتسديد فواتير البلديات وترخيص المركبات واستفادة أخرى.

ويبلغ عدد الموظفين في حكومة غزة، ما يزيد عن 50 ألفاً- من الشقان المدني والعسكري-، من بينهم نحو ألفين يشغلون مناصب عليا، وإلى جانبهم 10 آلاف على بند التشغيل المؤقت، بحسب بيانات حكومة غزة لعام 2015، التي أشارت إلى أن هؤلاء يتلقون ما نسبته 40 في المئة من رواتبهم.