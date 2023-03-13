بالفيديو سرايا القدس تنشر مشاهد من مناورة "الوفاء لضفة الثوار"

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الإثنين13/3/2023م، مقطعاً مرئياً تعرض فيها مشاهد من مناورة "الوفاء لضفة الثوار" التي أجرتها السرايا اليوم في قطاع غزة.

واختتمت سرايا القدس، عصر اليوم، مناورة "الوفاء لضفة الثوار"، والتي تأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهديها، ونفذت على بعد أمتار معدودة من السياج الزائل لكيان العدو.

وأعلن الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة في خطاب له:" عن اختتام مناورة (الوفاء لضفة الثوار) برفقة عشرات المقاتلين المخلصين الأبطال من أبناء سرايا القدس الميامين الذين قضوا أياما طوال من الإعداد والتدريب والتجهيز ومحاكاة السيناريوهات والخطط العملياتية المختلفة للتعامل مع جيش العدو، دفاعاً واقتحاماً صداً واختراق رماية وتوجيه، في ظل ظروف قاسية وصعبة كان أبطال السرايا بفضل الله أهلاً لها كما هم على الدوام".

وأكد أبو حمزة أن مناورة الوفاء لضفة الثوار تأتي وفاء لشهدائنا ولأبطالنا ومجاهدينا في الضفة الغربية المنتفضة وفي إطار الاستعداد والتجهيز بجانب المشاغلة والقتال في كل الساحات، ضمن فلسطين الجغرافيا الواحدة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني المقدس من دنس العدوان.

وفيما يلي مقطع الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي لسرايا القدس لمشاهد ""الوفاء لضفة الثوار":

وفيما يلي كلمة الناطق باسم السرايا "أبو حمزة" خلال مناورة "الوفاء لضفة الثوار"