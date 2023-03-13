بالفيديو الاحتلال يفرج عن الطفل المصاب أمير البس من الخليل

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين13/3/2023م، عن الطفل المصاب أمير البس (12 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، والاكتفاء بأيام اعتقالهِ.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" قررت الإفراج عن الطفل المصاب أمير البس (12 عاما)، والاكتفاء بأيام اعتقالهِ وغرامه مالية قدرها 2000 شيقل، مشيرة إلى أن الطفل البس مكث داخل مستشفى "تشعاريه تصيدك" عدة أيام وأجريت له عمليات جراحية في قدمه اليمنى، ووضع فيها عدة براغي.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أمير في السابع من شهر شباط المنصرم، عند مدخل مخيم العروب، بعد أن أصابته بالرصاص في قدمه اليمنى.