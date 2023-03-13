" الكنيست الإسرائيلي" يوافق على قانون يمنع عزل" نتنياهو" من منصبه

وافق "الكنيست الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين13/3/2023م، بأغلبية 61 صوتًا وبالقراءة الأولى على قانون منع عزل رئيس الحكومة "الإسرائيلية الحالية" بنيامين نتنياهو" من منصبه.

وبحسب صحيفة " يديعوت أحرونوت"، فإن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على قرار "الحصانة" الذي يمنع من عزل رئيس الحكومة إلا في حال مرضه.

وبينت الصحيفة "الإسرائيلية"، أن الموافقة على هذا القانون جاء كخطوة استباقية لإفشال محاولة المستشارة القانونية اتخاذ قرار بعزل نتنياهو بسبب قضايا الفساد الموجهة ضده.

وفي 21 نوفمبر/ كانون الثاني 2019، ووُجّه إلى نتنياهو رسميا، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 "قضية الهدايا" والقضية 2000 "قضية نتنياهو ـ موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك ـ واللا".

وتتمحور قضايا "نتنياهو" حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.