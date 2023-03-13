الاحتلال يجدد قرار الابعاد لخطيب الأقصى الشيخ سرندح

جددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين13/3/2023م، قرار الإبعاد لخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح.

ووفقاً لمصادر مقدسية، فإن سلطات الاحتلال جددت قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح حتى السابع من شهر أيار المقبل

وفي 07/03/2023، استدعت مخابرات الاحتلال الشيخ سرندح للتحقيق، وسلمته قرار الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع مع إمكانية التجديد له.

يشار إلى أن قرار إبعاد الشيخ سرندح ليس الأول الذي تتخذ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق خطباء المسجد الاقصي، والمرابطين والمرابطات في باحات الأقصى الشريف، فقد اصدرت المئات من قرارات الابعاد بحق المقدسيين، طالت خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري والمرابطة هنادي حلواني.