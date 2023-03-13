الاحتلال يقرر تأجيل هدم منزل الشهيد "محمد صوف" في سلفيت.. لهذا السبب!

قالت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين13/3/2023م" إن الحكومة أصدرت قراراً يقضي بتأجيل هدم منزل عائلة الشهيد "محمد صوف" في قرية حارس قضاء سلفيت الذي نفذ عملية مزدوجة قبل 5 أشهر".

وبحسب القناة الـ13 "الإسرائيلية"، في نشر أولي، قالت :" خوفًا من التصعيد.. قررت الحكومة تأجيل هدم منزل عائلة الشهيد "محمد صوف" في قرية حارس قضاء سلفيت الذي نفذ عملية مزدوجة قبل 5 أشهر قرب المنطقة الصناعية في أرئيل، والتي قُتل فيها 3 مستوطنين".

وفي 15 نوفمبر 2022، نفذ الشهيد محمد صوف عملية طعن في مستوطنة (أرئيل) المقامة على أرض مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وقتل خلالها ثلاثة مستوطنين (إسرائيليين) وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة.

يذكر أن الشهيد محمد صوف نفذ العملية وحده بطريقة احترافية وضعت الاحتلال أمام حالة من الإرباك والتشتت، حيث بدأها بعملية طعن ثم سيطر على سيارة ونفذ عملية دهس، قبل أن يخرج من السيارة بعد تهشمها والسيطرة على سيارة ثانية وتنفيذ عملية دهس ثانية، ثم ترجل من السيارة ونفذ عملية طعن جديدة وبدأ بالانسحاب نحو الجبال لكنه استشهد قبل أن يتمكن من الانسحاب من المكان.