حماس: غضب الاحتلال من الاتفاق "السعودي الإيراني" يؤكد أنه المستفيد من خلافاتنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن "الغضب الذي عبرت عنه الأوساط السياسية والأمنية عند الاحتلال الإسرائيلي بعد الاتفاق "الإيراني السعودي" بإعادة العلاقات بينهما، يؤكد أنه المستفيد الوحيد من الخلافات بين الأمة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: "يجب أن يبقى الكيان الإسرائيلي هو العدو الوحيد للأمة، "فسياسته العدوانية والتوسعية تجعل منه خطرًا دائمًا على مصالح شعوب المنطقة".

وأكد قاسم أن "مواجهة الاحتلال بشكل موحد من كل القوى الحية في الأمة واجبً؛ لخدمة المصالح العليا لها وتحقيق أمنها القومي".

وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، التي قطعت عام 2016، وذلك بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.