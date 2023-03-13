الاسيرات يبرقن برسالة إلى المرأة الفلسطينية في يومها..فما جاء فيها؟!

قالت هيئة شؤون الأسرى، مساء اليوم الإثنين13/3/2023م" إن الأسيرات في السجون الإسرائيلية بعثنا برسالة تحمل في طياتها التقدير والتحية للمرأة الفلسطينية في يومها".

وفيما يلي نص الرسالة كاملاً وفق هيئة شؤون الأسرى:

في ذكرى المرأة في وطننا الغالي فلسطين تأبى المرأة إلا أن تحيي هذه الذكرى بطريقتها الخاصة فلا يوجد بجعبتنا كلام يليق بحجم ما قدمته المرأة من عطاء ونضال وتضحيات وتحديات فمنهن من قدمن أبنائهن وأزواجهن أسرى وشهداء ومنهن شهيدات وأسيرات قدمن أعمارهن داخل الأسر .

من هنا ومن داخل "معتقل الدامون" نبرق لكم نحن الأسيرات تحية إكبار وإجلال ... تحية العطاء والصمود ... تحية الحرية لكل امرأة في العالم عامة وكل امرأة في فلسطين خاصة .

نحن 29 أسيرة لكل أسيرة منا لها حكاية، امرأة صامدة خاضت تجربة الاعتقال بكل تفاصيلها ومعاناتها وبشاعتها ودفعت ثمن قرار عشقها لأرضها وحقها في الدفاع عن وطنها لتقضي سنين عمرها في غياهب السجون واتخذت قرارا حاسما لتجعل من سجنها قلعة تتحصن بها لتحفر كل واحدة منا اسمها في عقول أعدائنا فصنعنا من المستحيل معجزة ومن اللا شيء كل شيء من معاناتنا من الانتظار لأمل ولغد آت يحمل معه حرية وطن بأكمله .

نفتقد عائلاتنا, نفتقد حريتنا وتفاصيل حياتنا ونحلم ونتمنى بأن نستيقظ بين أحضان أمهاتنا لكن شاءت الأقدار أن نستيقظ على واقع الأسر ونحيي هذه الذكرى من مكاننا, البعيد القريب, بعيد العين قريب القلب, من خلف أسوار السجن ومن زنازيننا المحاطة بجدران عالية والتي بنيت بأيدي حاقدة.

نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير ووطننا الحبيب بخير وشعبنا الصامد بوجه الطغيان بخير.

منا لكم نحن الأسيرات كل المحبة ونفتخر ونعتز بوطننا الحبيب وشعبنا الصامد بكل أطيافه ونثق بكم أنكم لن تكلوا ولن تملوا حتى تحريرنا ونطلب وكلنا أمل أن تلتفوا حول قضيتنا فبمثل هذا اليوم من يوم المرأة مطلبنا الوحيد هو قضيتنا فأقلام العرب كلها عن التعبير لا تكفي وصور العمم كلها عن الإيضاح لا تشفي فحريتنا حق.

دمتم بخير ودام عزكم ودمتم لنا فخر.

29 أسيرة.