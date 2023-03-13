موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 1 الأولى 2023 على قناة cbc

موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 1 الاولى في رمضان 2023 على قناة cbc ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التي تمت بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث مكثفة في الآونة الأخيرة على جوجل الشهير أي بالتحديد قبل أول أيام هذا الشهر المبارك وهي بمئات الآلاف من أجل التعرف على متى موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 1 حيث من المتوقع أن يسجل نسبة عالية من المشاهدات بسبب قوة الاهتمام الكبيرة عند الجميع لمشاهدته على شاشات التلفاز وبعد هذه المقدمة يترتب على الجميع من المواصلة في القراءة حتى الوصول إلى أخر سطر علما أن الفريق قام على مدار الأيام الماضية في نشر العديد من المسلسلات التاريخية والدينية التي تعرض في هذا الشهر وهو على النحو التالي :

موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023

وعن الإجابة عن هذا التساؤل حول موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 1 الأولى وهو يعرض في أول أيام شهر رمضان المبارك 23-3-2023 كما ويعرض في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وعن باقي التفاصيل فقد جاءت التالي :

قصة مسلسل رسالة للأمام

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى قصة مسلسل رسالة للأمام وهو على النحو التالي : وهو يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر وتأثره بالحضارة المصرية والتي امتدت حتى يومنا ، وعن أسماء مواعيد عرضه واسماء ابطاله فهو في الفقرات التي هذه الفقرة .

أبطال مسلسل رسالة للأمام

كما وضعنا لكم أسماء ابطال مسلسل رسالة للأمام حيث مثل فيه نخبة من الفنانين وهو من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي وخالد أنور، ووليد فواز وجيهان خليل، وحمزة العيلى وأحمد الرافعي وسلمى أبو ضيف.

كما ونضيف لكم أسماء فنانين شاركوا في تمثيله ، ومثل فيه نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش و هافال حمدي ، وهو من تأليف المؤلف محمد هشام عبية، ومن إخراج السوري ليث حجو .

مسلسل رسالة للأمام القنوات الناقلة

وعلى قناة سي بي سي cbc ينعرض مسلسل رسالة للأمام في هذا الشهر الكريم وفيما يلي ترددها وهو التالي : على القمر الصناعي النايل سات ، التردد: 11785 ; الاستقطاب: الرأسي ; القمر الصناعي: نايل سات ; الاتجاه: 5/6 ; معامل تصحيح الخطأ: 27500. وبات الان بين ايديكم الإشارة وكل ما عليكم هو ضبطته على الرسيفر .

عدد حلقات مسلسل رسالة للأمام

30 حلقة ، هي عدد حلقات مسلسل رسالة للأمام ، ويعرض بواقع حلقة كل يوم على القناة أعلاه .

وفي ختام مقالاتنا التي حرصنا على شرحها وافادتكم بكافة المعلومات حول موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم