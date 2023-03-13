يهود أمريكيون يهددون نتنياهو بوقف استثماراتهم

هدد عشرات من رجال الأعمال اليهود الأمريكيين، رئيس حكومة الاحتلال، بزعامة بنيامين نتنياهو من أنهم سيوقفون استثماراتهم التي تبلغ مليارات الدولارات، إذا تابع خطته لتغيير النظام القضائي.

وقال رجال الأعمال والسياسيين الأمريكيين الذي بلغ عددهم 255 شخصًا في رسالة مفتوحة، امس الأحد، إن الإصلاحات القضائية الإسرائيلية ستجعل من "الصعوبة المتزايدة" الدفاع عن "إسرائيل" دوليًا.

وحذر رجال الاعمال من أن "العديد من القادة في مجتمع الأعمال يشعرون بأنهم مجبرون على إعادة تقييم اعتمادهم على إسرائيل كوجهة استراتيجية للاستثمار، وزيادة المواهب، وبناء المراكز الهندسية، والحفاظ على الملكية الفكرية".

وعبر رجال الأعمال عن استيائهم "العميق من التغييرات المقترحة على القضاء والنظام القانوني في البلاد" ، مضيفين أن "الانقسام داخل البلاد بشأن هذه القضية يزعزع الاستقرار ، وبالطبع محبط للهمم".

الجدير بالذكر، أن نتنياهو يُحاكم بتهمة الفساد منذ أن أدين عام 2019، وعلى إثر ذلك انتقد نتنياهو علنا نظام العدالة، واصفا إياه بأنه متحيز ضده، والإصلاحات القضائية المزعومة قد تمكنه من التهرب من إدانته أو رفض قضيته.

وحسب منظمة بتسيلم "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان: "فقد أظهرت الأسابيع الماضية أنه من الممكن للمجتمع الدولي، وخاصة اليهود في الشتات، التحرك ضد السياسة الإسرائيلية".

وأضافت أن "المعارضة والاحتجاجات والعديد منهم يؤيدون المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات"، وفق ما أورده موقع "ميدل إيست آي".

وتتواصل المظاهرات ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو بشأن خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب على الديمقراطية".

ووفق خطة الحكومة المقترحة؛ فلن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء القوانين إلا إذا نظر جميع قضاتها الـ15 في الأمر ووافق 12 منهم، وهو ما يعني أنه سيتم إلغاء عدد قليل جدًّا من القوانين؛ إن وجدت.