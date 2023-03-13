مدير الأوقاف الإسلامية لمراسلنا: أنهينا كافة الترتيبات في المسجد الأقصى لاستقبال شهر رمضان

أكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، عزام الخطيب، اليوم الاثنين، أن وزارة الأوقاف أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة في المسجد الأقصى لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يصادف الـ 23 من مارس الجاري، فلكيًا.

وقال الخطيب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "الترتيبات التي بدأ العمل عليها منذُ شهرين تمت الانتهاء منها بشكل كامل، لاستقبال المصلين والوافدين للمسجد الأقصى في رمضان بكل أريحية تامة".

وأضاف مدير دائرة الأوقاف، أن الوزارة وضعت كافة برامج الدروس الدينية اليومية على مجموعة من الأئمة والفقهاء والعلماء، وأتمت الاستعدادات بشأن الافطارات الرمضانية والسحور وكيفية تنظيم المصلين لا سيما في صلوات التراويح والاعتكاف، كما تم التهيئة لاستقبال الآلاف من الوافدين من جميع الأراضي الفلسطينية.

وأشار الخطيب، إلى تواجد مجموعة كبيرة من الجمعيات الصحية في المسجد وساحاته، للتعامل مع الأشخاص المصابين بالأمراض الطارئة، كما يتواجد عناصر من النظام والكشافة في أيام الجمعة وليلة القدر والليالي عشر العشر الأواخر، لحفظ النظام، وترتيب عملية الدخول والخروج للمسجد.

وأبدى مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية، قلقه من مخاوف اعتداءات المستوطنين على المصلين في هذا الشهر، مؤكدًا: أن "حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية إزاء هذا الأمر".

واجتمع مدير عام دائرة الأوقاف، عزام الخطيب، مدير مديرية الوعظ والإرشاد الشيخ ياسر أبو غزالة ومفتشي المساجد في القدس، اجتمعوا، أمس، بجميع أئمة ومؤذني مساجد القدس التابعة للأوقاف الاسلامية، ضمن الاستعدادات لاستقبال رمضان.